Firmensitz bei Augsburg Vorwurf Tierquälerei: McDonald's zeigt Schlachthof an

Tierquälerei im Schlachthof? Auf Filmaufnahmen von Tierschützern ist zu sehen, wie sich Rinder noch beim Ausbluten bewegen. Das bringt auch McDonald's in Zugzwang. Die Fastfood-Kette wird von dem Schlachthof beliefert.

Mit versteckter Kamera haben die Tierschützer im Schlachthof des Unternehmens OSI gefilmt – auf den Aufnahmen sei zu sehen, wie sich Rinder beim Einstich in den Hals und beim Ausbluten bewegen. Ein Hinweis auf "verheerende Zustände", so der Tierschutz-Verein Soko Tierschutz, der die Aufnahmen gemacht hat.

200 Rinder pro Tag

Auch McDonalds wurde von der Firma OSI mit Europa-Sitz im schwäbischen Gersthofen bei Augsburg beliefert. Die Fastfood-Kette spricht von nicht akzeptablen, gravierenden Verfehlungen. In dem Schlachthof im baden-württembergischen Tauberbischofsheim werden täglich rund 200 Rinder geschlachtet. Schon 2015 wurden dort Mängel entdeckt. Nun wurde der Betrieb bis auf Weiteres geschlossen. Vom Veterinäramt gesichtete Überwachungsvideos hätten Anlass zum sofortigen Handeln gegeben, sagte ein Sprecher des zuständigen Landratsamts.

Missstände in Bayern

In Bayern hatte es in den letzten Jahren immer wieder gravierende Missstände in Schlachtbetrieben gegeben, wie etwa Recherchen des BR-Magazins Report München zeigten. Die Behörden reagierten darauf mit der Ankündigung verschärfter Kontrollen.

Im konkreten Fall haben McDonald's und Tierrechtsaktivisten nach eigenen Angaben Strafanzeige gegen Verantwortliche eines Schlachthofs des Nahrungsmittelkonzerns gestellt. Es gehe um den Verdacht auf Verstoß gegen den Tierschutz, teilten das Unternehmen und der Verein Soko Tierschutz mit. Es ist nicht das erste Mal, dass bei Zuliefer-Betrieben von McDonald's Probleme zu Tage treten.

Das sagt das Unternehmen

Die OSI-Zentrale in Gersthofen will die Vorwürfe nun untersuchen. Der Geschäftsführer der OSI Europe Foodworks, Erik Schöttl, erklärte gegenüber "Stern TV": "Wir haben Hinweise auf eine exzessive Elektrotreiber-Nutzung und unangemessene Treiber-Platzierung. Außerdem haben wir Fälle gesehen, bei denen der generelle Umgang von Mitarbeitern mit Tieren entweder nicht angemessen oder ineffektiv war."