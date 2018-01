Beispiel TSV 1894 Bäumenheim Vorstand gesucht: Wenn Vereine Ehrenämter nicht mehr besetzen können

In Asbach-Bäumenheim wird zur Zeit händeringend nach einem neuen Vorstand gesucht - ein Ehrenamt. Am Freitag ist Generalversammlung, findet sich da keiner, dann steht die Zukunft des Vereins – mit 1.500 Mitgliedern immerhin der zweitgrößte im Landkreis Donau-Ries – auf der Kippe.

Für ungefähr 1.500 Bürger in Asbach-Bäumenheim gehört der Sport im Verein einfach dazu - so viele Mitglieder hat der TSV 1894 Bäumenheim nämlich: Rechnerisch ist also jeder dritte Bürger von Asbach Bäumenheim dabei. 1.500 Leute – und doch ist bis heute keiner aufgestanden und hat gesagt: Ich mach weiter. Denn seit Oktober hat der Verein nur noch einen kommissarischen Vorstand, sagt der bisherige erste Vorstand Nico Hippe:

"Weil wir im Oktober zurückgetreten sind, alle: Ich aus familiären Gründen - und die restliche Vorstandschaft, die es solidarisch gemacht hat, natürlich um einem Neuen Vorstand nicht im Weg zu stehen." Nico Hippe, der ehemalige erste Vorstand des TSV 1894 Bäumenheim

Ehrenamt bedeutet oft: viel Arbeit

11 Jahre lang war Nico Hippe Vorstand, hat wöchentlich mindestens vier fünf Stunden in die Verwaltung des Vereins investiert, seine Vorstandskollegen engagieren sich auch noch als Trainer, Abteilungsleiter, organisieren Sportcamps im Sommer. Auf diese Tätigkeiten wollen sie sich jetzt konzentrieren und suchen deshalb eben Nachfolger für den Vorstand. Aber es gibt laut Nico Hippe wenig Leute, die ein Ehrenamt übernehmen wollen.

So könnten Ehrenämter im Verein attraktiver werden

Nötig sind Ideen, wie das Ehrenamt wieder attraktiv werden könnte. Nico Hippe hätte ein paar Ideen: "Steuerliche Vorteile, wo die Vereine vielleicht auch dann mehr Spielraum haben. Jeder Trainer kriegt eine Aufwandsentschädigung, das ist uns als Vorstände verwehrt. Es muss aber nicht immer das Geld sein, es können ja andere Vorteile auch sein, im Ort oder sonst dergleichen."

Vereine können viel - zum Beispiel Ausländer integrieren

Denn für den Ort ist so ein Verein ja wichtig. Fast die Hälfte der 1.500 Mitglieder sind Kinder und Jugendliche, sie haben hier eine sinnvolle Beschäftigung. Zugezogene finden Anschluss und auch bei der Integration der Asylbewerber hat der Verein sich engagiert. Er hat Trikots und Sportschuhe gesammelt, so dass die, die wollen, mittrainieren können.

Asbach-Bäumenheim ohne den TSV 1894 Bäumenheim?

Findet sich bei der Generalversammlung am Freitag kein Nachfolger stellt das Registergericht erstmal einen Notvorstand aber letztendlich droht dem Verein das Ende. Und das wäre für viele Mitglieder wie für den jetzigen Vorstand: "Eigentlich nicht vorstellbar – weil der TSV einfach zu Bäumenheim dazugehört."