Nach Explosion in Lebensgefahr Vier junge Männer bei Verpuffung schwer verletzt

Bei einer heftigen Verpuffung in einem geparkten Auto in Naila (Landkreis Hof) sind vier junge Männer schwer verletzt worden. Ein 17- und ein 18-Jähriger schwebten am frühen Sonntagmorgen noch in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte.