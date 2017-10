Leiche gefunden Die vermisste Syrerin aus Memmingen ist tot

Die Polizei hat die 35-Jährige in Memmingerberg gefunden, dort war sie in der Erde vergraben. Die Obduktion der Leiche brachte das eindeutige Ergebnis, dass es sich bei der Toten um die vermisste Syrerin handelt. Die Todesursache steht noch nicht fest, auch das Motiv für die Tat ist weiter unklar. Zwei Verdächtige sitzen inzwischen in Untersuchungshaft, die beiden Männer im Alter von 49 und 50 Jahren stammen laut Polizei aus dem familiären Umfeld der Frau.

Seit August vermisst

Die 35-jährige hatte am Abend des 23. August, die Wohnung der Familie in der Memminger Innenstadt verlassen. Sie lebte mit ihrer Familie bereits seit vielen Jahren in Deutschland. Nachdem sie damals über Nacht nicht Hause gekommen war, meldeten die Angehörigen sie als vermisst. Im Raum Memmingen wurden daraufhin sechs Häuser von Kriminalpolizei, Bereitschaftspolizei und Kriminaltechnikern durchsucht.