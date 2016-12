Leichenfund bei Gersthofen Ermordete Frauen waren vier Meter tief vergraben

Im Rahmen der eingeleiteten Suchmaßnahmen war den Beamten am Mittwoch eine verdächtige Stelle in der Nähe der Schmutter nordwestlich von Hirblingen aufgefallen. Bei einer entsprechenden Überprüfung stießen die Polizeibeamten am späten Nachmittag auf zwei weibliche Leichen, die dort vergraben waren.

Die Leichen wurden "zwei bis drei Kilometer nördlich des Ortes gefunden", in der Nähe der Kläranlage, so Schwald. Sie waren bis zu einem Meter tief im Boden vergraben, es handelt sich zweifelsfrei um die beiden vermissten Frauen.

Leichen hatten Stichwunden - in der Schmutter lag ein Spaten

Die Körper weisen Stichwunden auf. Aus der Schmutter zogen die Ermittler schließlich einen Spaten. Als Tatverdächtigten hat die Polizei den 31 Jahre alten Nachbarn der Frauen, Waldemar N., festgenommen. Es sei ungewöhnlich, so der Leitende Oberstaatsanwalt Rolf Werlitz, dass erst der Tatverdächtigte gefasst wird, noch bevor die Leichen gefunden wurden.

Nachbar der Vermissten unter Mordverdacht

Festgenommener Waldemar N.

Gerhard Zintl, der Chef der Augsburger Kripo, erklärte, dass die Wohnung der Frauen bestens aufgeräumt war, als Bekannte nach dem Rechten sehen wollten.



Trotzdem war schnell klar, dass die Frauen nicht einfach in den Urlaub gefahren sein konnten, es habe bald Zweifel gegeben. Der Nachbar sei schließlich in Verdacht geraten und habe nicht schlüssig erklären können, wo er sich in den vergangenen Tagen aufgehalten hatte. Anhand des Fahndungsfotos erhoffen sich die Ermittler Hinweise, wo sich der Tatverdächtige in den letzten Tagen aufgehalten hat.

Im Auto des Mannes fanden die Ermittler eine Rechnung über einen Spatenkauf sowie Geld in einer Stückelung, wie sie üblicherweise bei der Abhebung am Geldautomaten erfolgt. Das Geld war vor allem in der Umgebung von Augsburg und Gersthofen abgehoben worden, aber auch in Prag. Nach diesen Ermittlungen sei klar gewesen, "dass wir nun unbedingt die Opfer finden mussten“, so Kripoleiter Zintl.