Ver.di gegen Amazon Gewerkschaft will Strategie ändern

Seit Jahren kämpft die Gewerkschaft ver.di für bessere Arbeitsbedingungen im Werk von Amazon in Graben bei Augsburg. Ebenso lange hält Amazon dagegen. Nun will die Gewerkschaft ihre Strategie wechseln.

Ver.di kämpft vor allem dafür, dass die Mitarbeiter von Amazon in Graben endlich Tarifverträge erhalten. Amazon wehrt sich seit Jahren gegen die Forderungen und verweist auf ein firmeninternes Bonus-System und Vereinbarungen. Zudem begreift sich Amazon nicht als Versandhändler sondern als Logistikunternehmen und lehnt deshalb entsprechende Tarifverträge ab.

Europäische Nachbarn mit ins Boot holen

Der Plan von ver.di ist es nun, auch die Gewerkschaften der europäischen Nachbarstaaten mit ins Boot zu holen und auf zeitgleiche, grenzüberschreitende Streiks zu setzen. Denn bisher konnte Amazon in längeren Streikphasen auf Niederlassungen im Ausland ausweichen und von dort die Päckchen nach Deutschland versenden lassen.

Scharfes Schwert im Arbeitskampf

Amazon kostet das zwar Geld, gleichzeitig wird aber garantiert, dass die Kundschaft ihre Lieferung möglichst schnell bekommt. So gibt es in Polen laut einem Gewerkschaftssprecher drei Amazon-Filialen, die ausschließlich für den deutschen Markt arbeiten. Wenn es gelingt, dass alle europäischen Amazon-Niederlassungen zeitgleich in den Ausstand gehen, wäre das ein scharfes Schwert im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen, meint auch Thomas Gürlebeck von ver.di in Augsburg.