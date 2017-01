Unfall mit Linienbus Frau erleidet schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen

Schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen erlitt am Mittwochabend eine 23-jährige Autofahrerin bei einem Unfall in Kempten. Vermutlich weil sie eine rote Ampel überfuhr, krachte die Frau in einen Linienbus.