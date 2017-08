Motorrad schleudert in Familie Mutter und Sohn sterben bei Verkehrsunfall im Allgäu

Gestern sind eine Mutter und ihr Sohn bei einem Verkehrsunfall bei Immenstadt gestorben. Ein Motorrad schleuderte in die Familie, die dort zu Fuß unterwegs war. Der Vater überlebte unverletzt, Tochter und Biker kamen in die Klinik.

Der Unfall geschah gegen 19.30 Uhr. Laut Polizei verlor ein 24-Jähriger, der auf Höhe des Freibades "Kleiner Alpsee" unterwegs war, plötzlich die Kontrolle über sein Motorrad. Er schleuderte mit der Maschine in die Familie aus dem Oberallgäu, die dort am Straßenrand stand. Die 48-jährige Mutter und der 14-jährige Sohn wurden schwer verletzt - sie starben noch an der Unfallstelle.

Tochter und Motorradfahrer im Krankenhaus

Die 16-jährige Tochter kam schwerverletzt ins Unfallkrankenhaus nach Murnau. Der Motorradfahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 50-jährige Vater blieb durch den Unfall unverletzt, erlitt aber einen Schock. Die Straße war zur Unfallaufnahme für vier Stunden gesperrt. Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen und zwei Rettungshubschraubern im Einsatz, auch die Feuerwehr war vor Ort. Die Polizei ermitteln nun zur Unfallursache.