Schwerer Unfall bei Kempten Drei Schwerverletzte auf schneeglatter A7

Auf der A7 bei Kempten-Leubas ist am Samstagmittag ein Pkw auf schneeglatter Fahrbahn zunächst an die Mittelleitplanke geprallt, bevor er in den Grünstreifen neben der Autobahn katapultiert wurde. Zwei junge Männer und eine junge Frau wurden schwerverletzt in Kliniken gebracht.

Von: Christoph Dicke