Böller und Raketen Tierarzt gibt Hunde-Tipps zum Feuerwerk an Silvester

Während Katzen sich an Silvester gern verziehen, reagieren gerade Hunde oft schon beim ersten Böller-Lärm an Silvester panisch. Der Augsburger Tierarzt Oliver Dietrich rät Hundebesitzern daher, ihre Tiere am besten schon jetzt nur noch an der Leine nach draußen zu nehmen. Immer wieder flüchten Hunde vor dem Lärm der Kracher rund um Silvester und finden dann nicht mehr nach Hause.

Verängstigte Hunde während des Feuerwerks in Ruhe lassen

Tierarzt Oliver Dietrich

Um Hunden den Silvesterstress zu nehmen, gibt es pflanzliche Mittel, so der Veterinär, die aber müssten schon etliche Tage vorher eingenommen werden. Für akute Fälle kann der Tierarzt auch Beruhigungsmittel verschreiben. Am besten sei es aber, so Dietrich, dem Hund ein ruhiges Plätzchen zu bieten und rechtzeitig vor dem großen Gekrache mit ihm das letzte Mal Gassi zu gehen. Hunde, die sich wegen des Feuerwerks aufregen und Angst haben, sollten dann nicht gestreichelt oder getröstet, sondern in Ruhe gelassen werden, rät der Experte, das helfe am besten.