Highlight im Allgäu Telemark-Weltcup in Bad Hindelang-Oberjoch

In Oberjoch findet an diesem Wochenende der Telemark-Weltcup statt. Heute wird der Parallel Sprint gestartet. Nach Angaben der Veranstalter, des Allgäuer Skiverbands, der Bergbahnen Hindelang-Oberjoch und des Skivereins Hindelang, haben Allgäuer Skifahrer gute Chancen auf Podestplätze.

Vor allem Johanna Holzmann aus Oberstdorf war in dieser Saison bereits erfolgreich – sie gewann die Auftaktrennen in Hintertux. Bei den Rennen in den USA unterstrich sie ihre sehr gute Form. Vereinskamerad Jonas Schmid muss für die Rennen in Oberjoch passen – er verletzte sich vor wenigen Tagen und fällt womöglich für die komplette Saison aus.

Telemarken - Skifahrstil aus Norwegen

Dafür hat Benedikt Holzmann Chancen, vor heimischer Kulisse für eine Überraschung zu sorgen. Telemarken ist eine ursprünglich aus Norwegen stammende Abfahrtsskitechnik, bei der lediglich die Spitzen der Skischuhe durch eine Bindung fixiert sind. Der Fahrer kniet beim Fahren auf dem (kurveninneren) bergseitigen Ski, indem er die Ferse des hinteren Fußes hochhebt und den Talski nach vorne schiebt.

Eintritt frei beim Telemarkspektakel

Die Rennen sind in mehrere Abschnitte unterteilt. Zuerst kommt der Riesenslalom mit Sprung, danach geht es nahtlos in den Kreisel über, eine 360 Grad Steilwandkurve. Hier versuchen die Läufer, mit möglichst viel Geschwindigkeit wieder herauszukommen, um dann für den Skatingabschnitt gerüstet zu sein. Der Skatingteil ist zwischen 50 und 100 Meter lang. Außerdem vergeben Torrichter Strafpunkte, sobald die Skifahrer nicht sauber im Telemarkstil fahren. Der Eintritt ist für die Besucher frei, Skifahrer können das Rennen auch direkt an der Strecke verfolgen.