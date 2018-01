Nach Unfall mit Verletzten Suche nach entlaufenen Pferden bei Höchstädt

Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Helfern im Landkreis Dillingen: Bei Höchstädt sind mehrere Autos in ein entlaufendes Pferd geprallt. Das Tier starb. Zwei Tiere sind noch auf der Flucht. Heute soll die Suche fortgesetzt werden.

Von den vier aus einer Koppel entkommenen Tieren sind laut Polizei zwei immer noch auf der Flucht. Eines der Tiere konnte bald wieder eingefangen werden, ein anderes lief am Abend in Höchstädt auf die Straße. Mehrere Autos prallten dort in das Tier. Vier Menschen wurden leicht verletzt, das Pferd verendete.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Um weitere Unfälle zu vermeiden, suchte die Polizei am Abend mit einem Hubschrauber samt Wärmebildkamera nach den beiden noch fehlenden Pferden. Im Einsatz waren auch die Feuerwehr und rund 30 Helfer. In der Dunkelheit musste der Einsatz dann aber abgebrochen werden. Die Polizei vermutet die Tiere im Donauried.

Suche nach zwei weiteren Pferden wird fortgesetzt

Die Suche nach ihnen soll heute fortgesetzt werden. Wie genau die Pferde aus der Koppel bei Zusamaltheim entkommen konnten, ist noch unklar. Ein Stück des Zauns war aber eingedrückt, so die Polizei in Dillingen.