Stromausfall im Augsburger Süden Tausende sitzen im Dunkeln

Ein Stromausfall hat am Montagabend im Süden von Augsburg rund 10.000 Haushalte lahmgelegt. Zum Teil war der Strom bis zu einer Stunde lang weg.

Ganze Viertel in Augsburg-Göggingen, in den Stadtteilen Bergheim und Inningen sowie die Stadt Bobingen lagen teilweise im Dunkeln, entlang der Straßen fiel die Beleuchtung aus. Ursache war laut Polizei ein Fehler an einer Trafostation.

Am Klausenberg kam es infolge des Ausfalls einer Ampel zu einem Autounfall. Niemand wurde verletzt. Allerdings wurde der Tramverkehr gestört, weil ein Auto die Straßenbahnschienen blockierte.

Polizei gewappnet

Weder Polizei noch die Feuerwehr hatten ersten Angaben zufolge infolge des Stromausfalls weitere Einsätze. Die Polizei in der Gögginger Straße war nicht betroffen. "Für alle Fälle haben wir aber auch ein kleines Dieselaggregat im Keller", so ein Sprecher der Einsatzzentrale.