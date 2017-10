Flüchtlinge in Bayern Rieden fordert Schließung maroder Flüchtlingsunterkunft

Menschenunwürdige Zustände. Bauliche Mängel. Erhebliches Konfliktpotential. So beschreiben Helfer die Situation in der Asylbewerberunterkunft in Rieden im Ostallgäu. Die Gemeinde fordert die rasche Schließung der Unterkunft.

Vertreter der Gemeinde und ehrenamtliche Flüchtlingshelfer beschreiben die Situation in der Asylbewerberunterkunft in Rieden bei Kaufbeuren mit drastischen Worten. "Die Gesamtsituation ist untragbar geworden", sagt beispielsweise Bürgermeisterin Inge Weiß. In einer Resolution fordert die Gemeinde, die Unterkunft bis zum Jahresende zu schließen. Heute, am Freitagabend, will Bürgermeisterin Weiß die Argumente der Gemeinde noch einmal darlegen und über den aktuellen Stand in Sachen Schließungsforderung informieren.

Unterkunft ist für Rathauschefin ein Pulverfass

60 Menschen - darunter viele Kinder und Kleinkinder - leben zur Zeit auf engstem Raum in der Flüchtlingsunterkunft in Rieden. Seit 37 Jahren wird das frühere Arbeiterwohnheim einer Maschinenfabrik als Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 75 Asylbewerber genutzt. Das dreistöckige Haus ist abgewohnt, Helfer erzählen von Schimmelbefall, von viel zu kleinen Zimmern, von kaputten Fenstern, defekten Waschmaschinen und regelmäßigen Konflikten unter den Bewohnern. Der bauliche Zustand ist aber nur ein Teil der traurigen Wahrheit, findet Rudi Steppan vom Helferkreis. Die fehlende Infrastruktur sei das viel größere Problem.

"Es gibt hier nur ab und zu mal einen Bus, es gibt hier keinen Arzt, keine Apotheke, keinen Lebensmittelladen. Die Leute finden hier gar nichts vor." Rudi Steppan

Die Flüchtlinge sitzen abgeschnitten von der Außenwelt, zum Teil seit Jahren schon, in dem Wohnheim. Außer den Ehrenamtlichen kümmert sich niemand wirklich um die Asylbewerber. Die Helfer arbeiten sich langsam auf. Alle Hilferufe an die Regierung von Schwaben, die die Gemeinschaftsunterkunft betreibt, verhallten bisher, sagt Rudi Steppan. Und Besserung sei nicht in Sicht. Denn: Selbst wenn man hier ein Hotel hinstellte, würden die Leute immer abhängig sein von der Hilfe anderer, weil hier am Ort nichts ist und weil sie ohne Hilfe anderer auch mit den Lebensumständen hier nicht zurechtkämen.

Gemeinde und ehrenamtliche Helfer sind sich einig

Die Helfer unterstützen deshalb die Resolution der Gemeinde an die Staatsregierung, in der der Gemeinderat eine Schließung der Unterkunft bis zum Ende des Jahres fordert. Für Bürgermeisterin Inge Weiß ist das eine Reißleine: Fast 40 Jahre lang habe die 1.300-Einwohner-Gemeinde ihren Teil zur Integration geleistet, schon Anfang der 80er Jahre Boatpeople aus Vietnam aufgenommen und integriert.

"37 Jahre sind genug. Ein Limit ist erreicht. Wir sind gesättigt und haben keine Kapazitäten mehr. Für mich steht fest: So geht es hier nicht mehr weiter." Bürgermeisterin Inge Weiß

Sozialministerin Müller will selbst nach Rieden kommen

Die Regierung von Schwaben als Betreiber sieht hingegen keinen Handlungsbedarf: "Die Unterkunft ist in einem passablen Zustand, Mindeststandards werden eingehalten", sagte Regierungssprecher Karl-Heinz Meyer dem BR. Von Seiten der Staatsregierung gebe es außerdem die klare Vorgabe, vor allem die Gemeinschaftsunterkünfte mit neu ankommenden Flüchtlingen zu belegen, um die Landkreise und Kommunen zu entlasten.

Immerhin: Sozialministerin Emilia Müller hat sich auf die Resolution hin mit Bürgermeisterin Weiß getroffen und zugesichert, sich die Riedener Unterkunft demnächst persönlich anzuschauen.