Demo in Augsburg geplant Für faire Löhne: Streik bei Amazon, Dehner und Wöhrl

Beschäftigte ohne Tarifvertrag beim Online-Versandhändler Amazon, bei der Gartencenter-Kette Dehner und beim Modehaus Wöhrl sollen für die Tarifbindung und faire Löhne auf die Straße gehen. Verdi plant für heute Vormittag ab 10 Uhr eine Demonstration durch die Augsburger Fußgängerzone bis zum Königsplatz. Dort soll es eine abschließende Kundgebung geben.

"Nur noch an Gewinnen interessiert"

Verdi erwartet, dass rund 500 Menschen aus ganz Bayern sich am Protest beteiligen werden. Mit der Kundgebung und dem Streik will die Gewerkschaft ihren Forderungen Nachdruck verleihen. "Die Arbeitgeber, die heute bestreikt werden, haben ein gespaltenes Verhältnis zur Demokratie und guter Arbeit. Das ökonomische Interesse der Unternehmen liegt nur noch in generierenden Gewinnen. Was mit den Beschäftigten ist, interessiert keinen Unternehmer mehr“, sagt Thomas Gürlebeck von verdi Augsburg.

Streik bis Samstag

Amazon müsse seinen Beschäftigten endlich einen Tarifvertrag geben und mit der Gewerkschaft verhandeln, so Gürlebeck weiter. Die Unternehmen Dehner und Wöhrl hätten vor acht Jahren Tarifflucht begangen, auch hier müssten die Beschäftigten endlich wieder unter besseren Bedingungen und für bessere Löhne arbeiten. Der Streik bei Amazon, Dehner und Wöhrl soll noch bis zum morgigen Samstag gehen.