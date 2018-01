Dreikönigssingen Sternsinger aus Reistingen bei der Kanzlerin

Die Sternsinger Christine (17), Teresa (16), Luca (14) und Nico (14) sowie Begleiterin Petra Kränzle aus der Gemeinde St. Vitus in Ziertheim-Reistingen vertraten das Bistum Augsburg am Montag beim Sternsinger-Empfang von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur 60. Aktion Dreikönigssingen.

Seit 18 Jahren gibt es in Reistingen Sternsinger. Sie werden betreut von Petra Kränzle und die hat sich mit ihren Sternsingern immer wieder für die Fahrt nach Berlin beworben. Dieses Jahr hatte sie Glück – ihr Name wurde per Los gezogen. Vier von den elf Reistinger Sternsingern durften mit, und zwar die, die bereits am längsten dabei sind. Sie überbrachten der Kanzlerin die Segenswünsche aus dem bistum Augsburg.