Typisierung kann Leben retten Stammzellenspender für Mattheo gesucht

Wer sich per Blutabnahme oder Speichelabstrich bei einer Knochenmarksspenderdatei typisieren lässt, kommt vielleicht als Stammzellenspender in Frage - und könnte damit Leben retten. Auf so eine Spende wartet zum Beispiel der dreimonatige Mattheo aus Unterthingau.

Von: Viktoria Wagensommer