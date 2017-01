Trauer um Markus Kennerknecht Stadt gedenkt ihres verstorbenen Oberbürgermeisters

Nach dem überraschenden Tod des Memminger Oberbürgermeisters Markus Kennerknecht kommen die Stadträte heute zu einer sogenannten Trauersitzung zusammen. Das Gedenken an den 46-Jährigen findet im Rathaus statt.

Knapp eine Woche nach dem plötzlichen Tod des SPD-Politikers herrschen Mitgefühl und Trauer in der Stadt. In der Rathaushalle liegt bereits das dritte Kondolenzbuch aus. In der vergangenen Woche hatten sich mehrere hundert Bürger und Bürgerinnen eingetragen.

Große Anteilnahme

Ein Bild des Verstorbenen steht neben dem Kondolenzbuch.

Vor dem Rathaus haben Trauernde zahlreiche Kerzen aufgestellt und Blumen abgelegt. Die Fahne der Stadt ist mit Trauerflor geschmückt und weht auf Halbmast.

Die Anteilnahme der Bevölkerung erfülle sie mit Stolz auf die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, erklärte die zweite Bürgermeisterin, Margareta Böckh, dem BR. Das spiegele wider, dass die Memminger gespürt hätten, was für ein feiner und herzlicher Mensch Kennerknecht gewesen sei.

Bürgermeisterin spricht Nachruf

Kerzen und Blumen erinnern vorm Rathaus an Markus Kennerknecht.

Böckh wird bei der Trauersitzung einen Nachruf sprechen. Eingeladen sind Ehrenamtliche, Stadtverwaltung, Stadträte und die Familie des Verstorbenen. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr. Am Tag vor Silvester hatten rund 400 Menschen bei einem ökumenischen Gottesdienst in der St.-Johann-Kirche an Kennerknecht erinnert.

Beisetzung im engsten Familienkreis

Der Trauergottesdienst für den 46-Jährigen ist morgen um 12.30 Uhr in seiner Heimatgemeinde Durach bei Kempten. Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt. Kennerknecht war am 28. Dezember nach nur 38 Tagen im Amt beim Joggen gestorben. Er hinterlässt Ehefrau und zwei Töchter.