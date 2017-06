Sicher zur Schule Erste "sprechende Ampel" in Neu-Ulm

Die Ampel steht an der Kreuzung Schützenstraße/Schießhausallee. Wer die Taste an der Ampel drückt, fordert nicht nur Grün an, sondern wird von einer Kinderstimme begrüßt und geleitet. Was die Ampel genau sagt, wollte die Verwaltung vorab nicht verraten. Entwickelt hat die Ampel die Firma Siemens. Bei der Präsentation heute ab 7.30 Uhr will OB Noerenberg auch dafür werben, dass alle Bürger diese Ampel zum sicheren Überqueren der Kreuzung nutzen.

Auf Knopfdruck: Grüne Welle für Fahrradfahrer

In dem Bereich gibt es seit Juni auch die erste Fahrradstraße Neu-Ulms. Radfahrer haben hier mehr Rechte. Deshalb wurden auch die anderen Ampeln in diesem Abschnitt modernisiert: Bereits 20 Meter vor der Ampel können Radfahrer einen Knopf drücken – bis sie an der Ampel sind, ist in der Regel Grün.