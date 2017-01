Verkehrsberuhigte Bereiche Geschwindigkeitskontrolle im Schritttempo

In verkehrsberuhigten Bereichen müssen Temposünder nicht geblitzt werden. Hier reicht das Augenmaß der Verkehrsüberwacher. Viele Autofahrer fragen sich: Wie schnell ist eigentlich Schrittgeschwindigkeit? Ein Beispiel aus dem Augsburger Sheridanviertel.

"Sie fahren im verkehrsberuhigten Bereich, wie schnell dürfen Sie denn hier fahren", fragt Michael Schmied einen Autofahrer im Sheridanviertel. "Zehn Stundenkilometer", müssten doch erlaubt sein, meint dieser. "Vier bis sieben Stundenkilometer im verkehrsberuhigten Bereich", erklärt ihm Schmied. Er ist Verkehrsüberwacher beim Ordnungsdienst der Stadt Augsburg. In blauer Uniform, mit Schildmütze und Funkknopf im Ohr bremst er allzu flotte Autofahrer(innen) aus. Das erledigt er ganz ohne eine Radarpistole. Er läuft einfach neben dem kontrollierten Auto her und spricht die Fahrer, wenn nötig, an:

"Schauen S' her. Das ist jetzt die Geschwindigkeit. So wär's optimal. Ersten Gang einlegen, einfach nur rollen lassen und kein Gas geben. Dann ist das die optimale Geschwindigkeit." Michael Schmied, Verkehrsüberwacher in Augsburg

Der kontrollierte Autofahrer verspricht, sich künftig daran zu halten. Tut er es nicht, riskiert er ein Verwarngeld. Dass sich Verkehrsüberwacher in Spielstraßen allein auf ihr gutes Auge verlassen, ist völlig korrekt, sagt Robert Port vom Ordnungsdienst der Stadt.

"Im verkehrsberuhigten Bereich gilt Schrittgeschwindigkeit. Das sind vier bis maximal sieben Kilometer. Hierzu wird unser Personal ausgiebig geschult. Das ist die rechtliche Grundlage." Robert Port, Ordnungsdienst der Stadt Augsburg

Kläger ohne Erfolg

Hier war jemand zu schnell.

15 Euro Verwarngeld können die Verkehrsüberwacher verhängen. Dagegen wird teils geklagt. Bis jetzt aber, sagt Port, habe es in seinem Bereich noch keinen Freispruch gegeben.

Das nicht alle Autofahrer einsichtig seien, berichtet auch Michael Schmied von seinen Kontrollen. Die wollten dann oft eine genaue Geschwindigkeitsgrenze mit fester Stundenkilometerzahl. Die aber gibt es so nicht.

"Es ist, wie gesagt, Schrittgeschwindigkeit, und da haben viele ein Problem, das einzuschätzen." Verkehrsüberwacher Michael Schmied

Auch Kollege Nuri Carpan kennt alle Ausreden der Temposünder.

"Die meisten sagen, dass sie gedacht haben, dass es eine Zone 30 ist, dass sie nur einen Parkplatz suchen oder dass sie gerade die Orientierung verloren haben, weil sie mit einem Navigationsgerät gefahren sind. Das sind so die Ausreden." Nuri Carpan, Verkehrsüberwacher in Augsburg

Frischer Kaffee für die Verkehrsüberwacher

Für Anwohner wie Ursula Hahn-Seidel sind die Kontrollen ein Segen. Sie wohnt mit ihrer Familie im Sheridanviertel und freut sich jedes Mal, wenn die Mitarbeiter des Ordnungsdiensts vor Ort sind.

"Wir wohnen hier im verkehrsberuhigten Bereich, nur die Praxis zeigt, dass sich kaum jemand daran hält. Von daher bin ich immer froh, wenn kontrolliert wird. Die Kinder verlassen sich darauf, dass das hier eine ruhige Zone ist und die sind damit permanent gefährdet durch diese Schnellfahrer." Anwohnerin Ursula Hahn-Seidel

Heute habe sie leider keine Zeit zum Kaffeekochen, sagt sie dann noch. Das habe sie auch schon gemacht, damit die Verkehrsüberwacher auch gerne in ihr Viertel kommen.