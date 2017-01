Smartphone und Familie Augsburger Info-Projekt für Eltern

"Ich hab's grad an der Ampel öfter erlebt, dass Mütter mit Kinderwagen über die Ampel sind, das Handy in der Hand. Und dann war es eigentlich schon rot und so weiter. Und dann läuft das kleine Kind noch so nebenher, weil die gar nicht mitbekommen haben, dass die Ampel schon lange nicht mehr grün war.



- Also gerade im Zug fällt es auf, dass Kinder teilweise auf dem Gang rumrennen und umfallen, wenn der Zug anfährt, weil die Eltern überhaupt nicht aufschauen. Neulich hat ein Schaffner fünf Minuten gefragt, wem denn das Kind gehört, bis eine Mutter dann vom Handy aufgeschaut hat und gesagt hat: Das ist meins."