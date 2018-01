Skaten oder klassisch Skitrail im Thannheimer Tal

Bad Hindelang und das Tannheimer Tal werden an diesem Wochenende wieder zum Mekka der Skilangläufer. Von heute bis zum Sonntag gibt es Trainingstipps vom Profi, Testmaterial und natürlich das 60-Kilometer-Rennen am Sonntag. Von Andrea Trübenbacher

Viel Arbeit hatten die Organisatoren und die Helfer in den vergangenen Tagen: Die Loipen mussten noch einmal hergerichtet werden, das Tauwetter hat sie ganz schön mitgenommen. Jetzt ist aber alles präpariert, die 1.500 angemeldeten Teilnehmer des Skitrails können kommen und entweder im klassischen Stil oder skatend durch das Oberallgäu und das Tannheimer Tal laufen.

Skaten oder klassisch - für jeden was dabei

Höhepunkt wird wieder das Skating-Rennen über 60 Kilometer sein. Los geht es am Sonntag in Tannheim, die Strecke führt dann über Oberjoch und Nesselwängle wieder zurück nach Tannheim. Für die nicht ganz so ehrgeizigen Langläufer gibt es auch eine Kurz-Distanz von 19 Kilometern. Die Klassik-Läufe über 13 und 33 Kilometer finden schon am Samstag statt.

Tipps vom Profi

Damit bei den Rennen nichts schiefgeht, können sich Teilnehmer heute und morgen Tipps vom Profi holen: Olympia-Silbermedaillengewinner Peter Schlickenrieder zeigt in Trainingsstunden wie man richtig trainiert und läuft.