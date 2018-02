Nach Vorfällen in Donauwörth Sicherheitsvorkehrungen bei Höchstädter Faschingsumzug geplant

Auch die Dillinger Polizei will, unterstützt von Beamten aus dem Einsatzzug aus Augsburg oder Friedberg, hier vermehrt Kontrollen durchführen. Außerdem würden die Faschingswagen an sich von der Verkehrspolizei Donauwörth genau unter die Lupe genommen, ob es hier bauliche Mängel gebe, so eine Polizeisprecherin aus Dillingen.

Staatsschutz ermittelt nach Faschingsumzug in Donauwörth

Mitglieder der so genannten Identären Bewegung hatten sich offenbar beim Donauwörther Faschingsumzug unter die Zugteilnehmer gemischt. Die Personen hatten sich bis auf einen Sehschlitz vermummt und waren mit einem Transparent im Zug mitgelaufen. Sie hatten ihre Teilnahme nicht vorab beim Veranstalter angemeldet, um dann die Situation zu nutzen, um Flugblätter an die Zuschauer zu verteilen. In diesen sei die Asylpolitik der Bundesregierung "sehr kritisch betrachtet" worden , so die Polizei. Inzwischen ist der Staatsschutz eingeschaltet, die Kripo Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen.