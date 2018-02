Unterstützung am Hörer: Seit 25 Jahren: Das Frauentelefon Kaufbeuren hilft in Notlagen

Egal ob bei häuslicher Gewalt, Belästigung oder anderen Notfällen: Tausendfach hat das Team des Frauentelefons Kaufbeuren in den letzten 25 Jahren geholfen. Ein Grund Jubiläum zu feiern und das Angebot jetzt zu erweitern.

Vor 25 Jahren wurde auf Initiative der städtischen Frauenbeauftragten in Kaufbeuren das Frauentelefon ins Leben gerufen - eines der ersten in ganz Deutschland. Seitdem nehmen die Mitarbeiterinnen hunderte Anrufe pro Jahr entgegen. Die Themen reichen über häusliche Gewalt, sexuelle Belästigung, Stalking, Mobbing bis zur Hilfe in schwierigen Lebenssituationen - etwa nach Trennung, Scheidung oder im Trauerfall.

Anonymität garantiert

Die psychologisch geschulten Telefonfrauen beraten die Anruferinnen, vermitteln ihnen Ansprechpartner und Hilfsangebote oder hören auch einfach nur zu - alles ehrenamtlich. Dabei ist das wichtigste Ziel die Hilfe zur Selbsthilfe, absolute Anonymität ist das oberste Gebot.

In Zukunft auch für Jugendliche und Männer

Zum Jubiliäum soll das Angebot jetzt erweitert werden: Künftig werden auch Jugendliche und Männer die Beratung nutzen können. Von Montag bis Mittwoch steht das Team aus Kaufbeuren vormittags und abends unter der Nummer 08341/ 10 10 10 zur Verfügung. Regelmäßig sucht das ehrenamtliche Team auch Verstärkung.