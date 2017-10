Autobahn gesperrt Tödlicher Unfall auf der A96 bei Mindelheim

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, das steht noch nicht fest. Noch sind die Einsatzkräfte mit Bergungs- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Autobahn wurde deshalb in Richtung Lindau gesperrt. Nach Angaben der zuständigen Polizei in Kempten fuhr ein Kleibus aus der Schweiz mit hoher Geschwindigkeit auf einen LKW auf. In dem Bus saßen sechs Menschen, fünf wurden schwerst verletzt, der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.