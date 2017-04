Freude in Schwennenbach Gottesdienst wieder in vollem Klang

An manchen Orten beschweren sich die Anwohner darüber, dass die Kirchenglocken zu laut sind. Doch in Schwennenbach im Landkreis Dillingen wissen die Menschen, was sie an dem stündlichen Geläut haben – denn dort mussten sie zwei Jahre auf die Kirchenglocken verzichten.