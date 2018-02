Jagd auf Wildschweine Jäger im Unterallgäu streiken

Rund um Unteregg im Unterallgäu formiert sich Widerstand: Die sogenannten Schwarzkittelfreunde, eine Gruppe von Jägern, hat den Schweinestreik beschlossen. Wieland Schuhmeir ist einer der fünf Jäger, er mag Wildschweine. Wenn er die Spur einer Bache mit ihren Frischlingen entdeckt, dann freut er sich, dass es den Tieren gut geht. Was nicht heißt, dass er Wildschweine nicht auch schießt.

"Aktuell sind das fünf Reviere mit einer Gesamtfläche von 10.000 ha, wo wir sagen, wir jagen im Rahmen der rechtlich zulässigen Bedingungen weiter. Wir sind Jäger und keine Soldaten, die in den Krieg gegen das Wild ziehen." Wieland Schuhmeir, Jäger aus Unteregg

Drückjagd? Das Fleisch gestresster Tiere ist wertlos

Wieland Schuhmeir und die anderen, streikenden Kollegen wollen auch keine Nachtsichtgeräte verwenden. Damit mache man die Tiere nur noch scheuer, als sie ohnehin schon sind, sagt der Berufsjäger. Auch Drück- oder Treibjagden lehnt er ab. Denn das setze die Tiere unter Stress. Und Fleisch gestresster Tiere sei wegen der Stresshormone wertlos.

"Wir schießen ja nicht die Tiere tot, damit sie totgeschossen sind. Man will sie ja auch angemessen verwerten." Wieland Schuhmeir, Jäger

Der Versuch, wegen der Gefahr der Ausbreitung der Schweinepest jetzt deutlich mehr Wildschweine zu erlegen, werde an Grenzen stoßen, glaubt Wieland Schuhmeir. Denn Wildscheine sind sehr schlau und lernen bei jeder Jagd dazu. Für die Ausbreitung der Schweinepest spielt das ihm zufolge aber keine allzu große Rolle.

Das Problem ist nicht das Wildschwein, das Problem ist der Mensch

Denn Wildschweine seien "standorttreu". Wenn ein Wildschwein infiziert sei, dann würde es relativ schnell verenden. Schuhmeir zufolge könne man dann den Bereich infizierter Tiere gut eingrenzen. Seiner Ansicht nach sei Hauptursache für die Verbreitung der Schweinepest der Transitverkehr. Damit kontaminierte Produkte wie Fleisch oder Wurst nicht über die Grenze und Wildschweine in Deutschland damit in Kontakt kommen könnten, seien Kontrollen an den Grenzen nötig, so Schuhmeir.

"Das Problem ist nicht das Wildschwein, das Problem ist der Mensch. Und deshalb haben wir gesagt, wir sind Schwarzkittelfreunde. Denn auch Wildschweine dürfen nicht wie Ungeziefer behandelt werden." Wieland Schuhmeir

Berufsjäger Wieland Schuhmeir rechnet damit, dass sich den Schwarzkittelfreunden in den kommenden Wochen und Monaten noch weitere Jäger anschließen werden.