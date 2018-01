Zu wenig Nachfrage Schwäbischer Dachziegelhersteller Creaton will Personal abbauen

Der Unternehmenssprecher von Creaton sagte, wie viele Beschäftigte gehen müssen und wann, darüber gebe es im Moment keine verlässlichen Informationen. Medienberichte, nach denen die Hälfte der Beschäftigten ihren Arbeitsplatz verlieren könnten, wollte er nicht bestätigen.

Creaton verhandelt mit Betriebsrat über Stelllenstreichungen

Die Verhandlungen mit den Sozialpartnern hätten gerade erst begonnen, so der Sprecher. Zum jetzigen Zeitpunkt könne er nur bestätigen, "dass die am Standort geplanten Maßnahmen Auswirkungen auf den Personalbestand haben werden". Für die Beschäftigten würden in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat sozialverträgliche Lösungen erarbeitet.

Zu wenig Nachfrage nach Biberschwanzziegeln

Im Werk des Herstellers Creaton in Autenried werden Biberschwanzziegel hergestellt. Der Markt für diese Ziegelart schrumpft nach Angaben von Creaton seit Jahren. Deswegen werde die Fertigung der Biberschwanzziegel von diesem Jahr an stärker bedarfsorientiert gestaltet, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Mitarbeiter des Autenrieder Werks sind im Dezember über die anstehenden Veränderungen informiert worden.