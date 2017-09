Schwabentag 2017 Schwaben feiern in Augsburg

Bei Kaiserwetter haben die ehemaligen schwäbischen Reichsstädte in Augsburg ihre Geschichte aufleben lassen, mit Tanzvorführungen, regionalen Delikatessen und Mitmachaktionen für Kinder. Natürlich ging es dabei auch um das Reformationsjubiläum.

Behaglich dürfte es damals nicht zugegangen sein: Etwa wenn Augustinermönch Martin Luther mit einem Abgesandten Roms über den richtigen Glauben stritt. Das war 1518. Auch beim Schwabentag in Augsburg ist die Reformation an vielen Ständen präsent. Da gibt es Reichstaler aus Schokolade oder historische Kopfbedeckungen. Die ehemaligen freien Reichsstädte lassen beim Schwabentag ihre Kultur hochleben. Auf der Bühne zeigen etwa die Unterillertaler aus Kempten, wie die Tracht auf allgäuerisch ausschaut.

Wetter spielt mit beim Schwabentag

Bei prächtigem Wetter haben die Schwaben „zam gfeirat“ oder „zämmet gfieret“, je nachdem wen man fragt. Auch die Kinder durften ran und z.B. Münzen prägen wie im Mittelalter. Das Reformationsjubiläum stand dieses Jahr im Mittelpunkt des Schwabentreffens, mit einem Theaterstück und mehreren Infoständen in der Innenstadt.

Historisches Fest

Mit dabei waren die ehemaligen Freien Reichsstädte Donauwörth, Kaufbeuren, Kempten, Lindau, Memmingen und Nördlingen - jede mit ihrem eigenen, typischen Programm. Die Stadt Memmingen beispielsweise präsentierte eine originalgetreu nachgebaute Gutenberg-Druckerpresse, den Flughafen Memmingen und ein ökumenisches Straßenmusikerduo. Nördlingen zeigte sein touristisches Angebot mit dem thematischen Schwerpunkt "500 Jahre Reformation" und hatte auch einen Stadtführer mitgebracht in historischem Gewand.

Altes Handwerk in Augsburg

Der Bezirk Schwaben gab Einblicke in das Handwerk der Knopf- und Haubenmacherei - reichsstädtische Mustertrachten und einen Ausstellung zu Bockelhauben warteten am Stand des Bezirks.

Unterwegs auf alten Pfaden

Dazu gab es am Nachmittag Themen-Führungen in Augsburg, wie zum Beispiel "Wasser in der Stadt", eine "Lutherführung für Kinder" und eine Schauspiel-Stadtführung unter dem Titel "Martin Luther, Melanchton und die Confessio Augustana".