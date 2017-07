Grundschule in Bellenberg Hier tragen alle Schüler Kopfhörer

Es gibt gerade Tage an der Lindenschule in Bellenberg, da verstehen die Schüler ihr eigenes Wort nicht mehr - und vor allem: auch das der Lehrerin nicht. Nicht etwa, weil sie viel schwätzen, sondern weil die Grundschule in den nächsten zwei Jahren umfassend saniert wird. Und gerade jetzt am Anfang ist die Baustelle vor allem eines: laut!

Deshalb haben die Lehrer zusammen mit dem Elternbeirat beschlossen: Die Kinder sollen Kopfhörer als Hörschutz kriegen. Eine Firma aus der Region hat einen günstigen Preis gemacht. Zwölf Euro das Stück haben alle Eltern gerne gezahlt, sagt Rektorin Irene Schmid.

Eine Notlösung, die Schule macht

Die Kinder greifen unter die Bank, wo die grünen Kopfhörer schon bereitliegen. Sobald sie sie aufsetzen wird es leiser, sie können sich besser konzentrieren und zumindest die Stillarbeit ist dann wieder gut möglich. Sogar die Lehrerin vorne verstehen sie dann noch - wenn sie ein bisschen lauter spricht als sonst. Die Schüler waren von Anfang an begeistert von der Lösung, sagt Irene Schmid.

Weil das Konzept so gut funktioniert, sollen die Kopfhörer auch ohne Baulärm immer öfter eingesetzt werden - weil die Schüler sich damit einfach besser konzentrieren können und alle Umgebungsgeräusche ausblenden, sagt Irene Schmid.