Wenig Glück nach Schlecker-Insolvenz Der Dorfladen der Schleckerfrauen in Steinheim

Am 20. Januar 2012 wurde bekannt, dass Anton Schlecker pleite war. Am 23. Januar meldete er offiziell Insolvenz an. Die Drogeriemarkt-Kette verschwand vom Markt. Mehr als 20 Schlecker-Filialen in ganz Schwaben, von Augsburg bis Kempten, machten dicht. Rund 100 Beschäftigte verloren ihren Job. Mit Hilfe der Arbeitsagentur fanden die sogenannten Schlecker-Frauen nach und nach einen neuen Arbeitsplatz. Auch nach fünf Jahren ist das Verfahren noch nicht beendet. Insolvenzverwalter Geiwitz hat Lieferanten auf 300 Millionen Euro Schadenersatz verklagt. Anton Schlecker selbst muss sich Anfang März vor dem Landgericht Stuttgart wegen vorsätzlichen Bankrotts verantworten.