Wochenendbilanz der Polizei Schlägereien beim Fasching in Schwaben

Beim Faschingszug am Samstagabend in Genderkingen (Landkreis Donau-Ries)wurde einem 19-jährigen Oberndorfer nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem 27-jährigen Donauwörther ein Schlag ins Gesicht verpasst. Der Oberndorfer erlitt nach Angaben der Polizei eine Platzwunde unter dem linken Auge. Auch seine 20-jährige Begleiterin wurde vom selben Täter attackiert. Sie erhielt einen Schlag auf die rechte Wange und wurde obszön beleidigt. Den 27-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Faustschläge auf der Toilette

Bei einer Faschingsveranstaltung in der Turnhalle von Ederheim (ebenfalls Landkreis Donau-Ries) schlug ein 21-Jähriger auf der Toilette einem 23-Jährigen unvermittelt zweimal mit der Faust ins Gesicht. Dieser erlitt eine Nasen- und Jochbeinprellung. Warum es zu der Schlägerei kam, ist laut Polizei bislang nicht bekannt. Deshalb werden Zeugen gebeten, sich bei der Nördlinger Polizei zu melden.

Beim Fasching in Burgberg im Oberallgäu nahmen Polizeibeamte einer 14-Jährigen am Samstag einen Baseballschläger ab. Diese hatte behauptet, der Schläger gehöre zu ihrer Verkleidung. Das Mädchen war aber gar nicht verkleidet. Darüber hinaus griff die Polizei mehrere alkoholisierte Jugendliche auf und brachten sie zu deren Eltern. Nach massiven Schlägereien musste die Polizei vier Platzverweise aussprechen, ein Mann kam in die Ausnüchterungszelle. Ein Betrunkener schubste eine Kellnerin zu Boden. Beim Sturz verletzte sie sich an Hüfte und Wirbelsäule.

Flasche auf den Kopf geschlagen

Auf dem Marienplatz in Immenstadt stritten sich in der Nacht auf Sonntag ein 46-Jähriger und ein 26-Jähriger – ebenfalls während einer Faschingsparty. Der Ältere schlug dem Jüngeren mit einer Falsche auf den Kopf. Als Antwort bekam der Ältere einen Faustschlag ins Gesicht. Der 26-Jährige musste im Krankenhaus versorgt werden. Die Immenstädter Polizei ermittelt.

Eine Schlägerei bei einer Faschingsveranstaltung in Biessenhofen im Ostallgäu endete am Samstagabend für einen 23-Jährigen mit mehreren Platzwunden. Der Mann war erheblich alkoholisiert, berichtet die Polizei in Marktoberdorf. Um den genauen Hergang klären zu können, bittet sie um Hinweise von Zeugen unter Telefon 08342/96 04-0.

Wiedersehen endet mit Schlägen

Auch im Unterallgäu ging es auf einer Faschingsparty hoch her. Zwei flüchtige Bekannte, ein 19-Jähriger und ein 21-Jähriger, gerieten in Benningen während ihres Wiedersehens aneinander. Der Jüngere schlug dem Älteren mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser "Rötungen und Schmerzen im Gesicht" erlitt, meldet die Polizei. Anschließend flüchtete der19-Jährige. "Weitere Ermittlungen folgen, da die Beteiligten alkoholisiert waren."