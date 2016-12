Schwere Schlägerei unter Flüchtlingen Baby in Kinderwagen getreten

Nachdem ein Streit unter Syrern in einem Nachtbus der Augsburger Stadtwerke eskaliert ist, bittet die Augsburger Polizei um Zeugenhinweise. Bei der Schlägerei wurde auch ein Kleinkind in einem Kinderwagen verletzt.

Ein Streit unter Syrern ist der Nacht vom Sonntag in Augsburg völlig eskaliert: Im Anschluss an die mehrstündige Evakuierung der Innenstadt sind in einem Nachtbus der Linie 901 mehrere Personen aufeinander losgegangen. Gegen 21 Uhr abends waren am Rathausplatz rund zwanzig Fahrgäste zugestiegen, laut Zeugenaussage. Die Syrer hielten sich im hinteren Teil des Busses auf, wo es bald zu einem Streit kam. Laut einer Polizeisprecherin waren sie wegen eines im Bus abgestellten Kinderwagens in Streit geraten. Es kam zu Beleidigungen und zu "massiven Handgreiflichkeiten", bei denen mehrere Beteiligte verletzt wurden.

In Kinderwagen getreten

Laut Polizei hat einer der Schläger sogar mit dem Fuß in den Kinderwagen getreten. Das einjährige Kleinkind erlitt Verletzungen im Gesicht und musste vom Rettungsdienst versorgt werden, ins Krankenhaus gebracht wurde es allerdings nicht. Als sich an der nächsten Haltestelle die Türen öffneten, sei die Schlägerei draußen unvermindert weitergegeangen. Erst durch ein massives Aufgebot von Polizei und Rettungsdienst konnte der Gewaltausbruch beendet werden. Aktuell laufen die Ermittlungen, die sich allerdings schwierig gestalten, weil die syrischen Zeugen und Beteiligten nur schlecht Deutsch sprechen.

Polizei sucht Zeugen

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder möglicherweise selbst Opfer geworden sind, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 zu melden.