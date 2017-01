Skischaukel Riedberger Horn Staatsregierung zweifelt an Rechtsgutachten

Die Staatsregierung zweifelt am Rechtsgutachten zur geplanten Skischaukel am Riedberger Horn im Oberallgäu. Das Gutachten wiederum stellt den Beschluss der Gemeinderäte infrage. Innenminister Herrmann wird nun die kommunale Rechtsaufsicht einschalten.

Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Gemeinderatsmitglieder, die an der Liftgesellschaft beteiligt sind, bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes mitstimmen durften. Naturschutzverbände – unter ihnen die Alpenschutzvereinigung Cipra Deutschland – hatten am Montag ein Rechtsgutachten des Regensburger Verwaltungsrechtsprofessors Gerrit Manssen vorgestellt. Sein Fazit: Wenn ein Beschluss für ein Gemeinderatsmitglied einen unmittelbaren Vorteil bringen kann, dann darf er oder sie nicht mitberaten oder mitabstimmen.

Die Gemeinderatsbeschlüsse seien eine Farce gewesen, kritisierte Uli Leiner von den Grünen im Landtag:

"Es ist naiv zu glauben, dass mit ihrem Privatvermögen haftende Gesellschafter unbefangen in eine solche Abstimmung gehen." Uli Leiner, Landtagsabgeordneter (Grüne)

Mit dem Bürgermeister sind fünf von neun Gemeinderäten in Obermaiselstein und ein Gemeinderat in Balderschwang an der Liftgesellschaft beteiligt. Der SPD-Landtagsabgeordnete Florian von Brunn schimpfte:

"Sie wollen diesen Alpenplan ohne fachliche Begründung manipulieren, um einer Handvoll Investoren vor Ort zu Willen zu sein." Florian von Brunn, SPD-Landtagsabgeordneter

Opposition zweifelt an Objektivität von Landrat Klotz

Weil die an der Liftgesellschaft beteiligten Gemeinderatsmitglieder vorher vom Landratsamt Oberallgäu grünes Licht zum Abstimmen bekommen hatten, bezweifelte von Brunn, ob der dortige CSU-Landrat Anton Klotz noch objektiv sei. CSU und Freie Wähler wiesen das empört zurück.

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) blieb in der Debatte locker. Er erklärte, Landratsamt und Regierung von Schwaben werden jetzt alles noch einmal prüfen und ihm vorlegen. Er werde dann dem Landtag berichten.