Das Netz diskutiert Polizei verteidigt Schüsse auf Wildschwein in Dillinger Modehaus

Mussten die Polizisten das Wildschwein, das in Dillingen in ein Modehaus flüchtete, wirklich erschießen? In den Sozialen Medien wird die Polizei dafür teils kritisiert. Das Tier hatte niemand verletzt, aber hohen Schaden angerichtet.

Das Wildschwein, eine Bache, hat gestern in der Dillinger Innenstadt für großes Aufsehen gesorgt: Es rannte zunächst in eine Apotheke, dann in ein Bekleidungsgeschäft und richtete in den Geschäften einen Schaden von etwa 10.000 Euro an.

Polizei: Wildschwein große Gefahr für Leib und Leben

Die Polizei tötete das Tier mit zwei Schüssen. In den Sozialen Medien halten das viele User für überzogen. Stefan Pallor von der Polizeiinspektion Dillingen verweist jedoch darauf, dass von einer ausgewachsenen Wildsau eine große Gefahr für Leib und Leben der Bürger ausgehe, wenn sie in Panik durch die Stadt renne. Aus diesem Grund habe man keine andere Möglichkeit gehabt, als das Tier im Bekleidungsgeschäft zu erschießen.

Bei der Untersuchung beim Metzger wurde festgestellt, dass das Tier vorher noch nicht angeschossen war. Die Verletzungen, die es bereits hatte, hat es sich offenbar beim Randalieren zugezogen. Es war in der Apotheke gegen eine Glastüre gesprungen.

Schäden und fast alle Spuren über Nacht beseitigt

Warum das Schwein in die Innenstadt rannte, steht nicht fest. Allerdings fand zeitgleich eine Treibjad zwischen Lauingen und Dillingen statt. Ein Anwohner, der die Sau als erstes auf ihrem Weg Richtung Innenstadt gesehen hatte, fand wenig später auch zwei Jagdhunde. Einer von ihnen sei verletzt geworden, so der Anwohner.

Das panische Wildschwein verletzte keine Menschen. In den Geschäften ist soweit alles wiederhergestellt. Im Modehaus habe man eine Nachtschicht eingelegt, so die Filialleiterin, um alles sauber zu bekommen. Leichte Blutspritzer sind noch in den Auslagen zu erkennen, sonst deutet nichts auf den Tod des Wildschweins hin.