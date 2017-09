Mit Messer bedroht Polizeistreife schießt bei Kontrolle in Nördlingen

In Nördlingen ist in den frühen Morgenstunden ein Mann von einer Polizeistreife angeschossen worden. Nach Polizeiangaben hatte er die Beamten mit einem Messer bedroht. Spezialkräfte rückten an.

Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord in Augsburg mitteilte, hatte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nördlingen gegen 3:20 Uhr versucht, eine augenscheinlich alkoholisierte Person in der Oettinger Straße zu kontrollieren. Die Straße führt im Norden der Stadt an einem Gewerbegebiet entlang in Richtung der B25.

Polizisten mit Messer bedroht

Der 59-jährige Mann zog ein Messer und bedrohte die Beamten. Diese setzten erfolglos Pfefferspray ein und schossen schließlich auf den Mann. Soweit im Moment bekannt ist wurde er am Bein getroffen und ist dann verletzt in Richtung der B25 geflüchtet.

Festnahme an der Bundesstraße 25

Auf einem Grünstreifen an der Bundesstraße wurde er gegen 5.30 Uhr von Spezialkräften überwältigt. Er kam mit nicht lebensgefährlichen Verletzung in ein Krankenhaus.