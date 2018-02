Kaum bekanntes Angebot der Bahn Pendler halten sich bei Sitzplatzreservierung im Fugger-Express zurück

Was in den Fernzügen der Bahn Alltag ist, geht inzwischen auch in ausgewählten Regionalzügen: einen Sitzplatz reservieren. Doch in Schwaben ist die Nachfrage laut Bahn noch verhalten.

Von: Barbara Leinfelder