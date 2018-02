Kleiner Julian Passender Spender gesucht - 10 Monate alter Bub an Leukämie erkrankt

Infos zur Typisierungsaktion am Sonntag

Alter: 17 bis 55 Jahre

keine schwerwiegenden Vorerkrankungen

Termin: Sonntag, 18. Februar 2018, 11 bis 15 Uhr

Adresse: Sualafeldhalle Huisheim, Jurastraße 9

So funktioniert die Typisierung

Keine Zeit? Registrieren geht auch von zu Hause, mit einem Wattestäbchen per Post

"Unser kleiner Engel braucht einen Helden" - so ist die Registrierungsaktion für den zehn Monate alten Julian überschrieben. Heute können sich 17-55-Jährige, die an keiner schweren Vorerkrankung leiden, in der dortigen Sualafeldhalle zwischen 11 und 15 Uhr mit einem einfachen Wangenabstrich registrieren lassen. Die Eltern des kleinen Julian hoffen, so einen passenden Spender für ihr Baby zu finden.

Bereits an die 20.000 Menschen registriert

Im Landkreis Donau-Ries sind schon an die 20.000 Menschen registriert, über 300 Mal konnten sie bereits Leben retten. Das sei überdurchschnittlich viel, sagte Brigitte Lehenberger, die ehrenamtlich für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei solche Typisierungsaktionen in der Region organisiert. Aber dies ist noch nicht genug. 17 Prozent der Erkrankten warten noch auf den passenden Spender.