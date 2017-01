Unverhoffter "Gewinn" Parkautomat spuckt 200 Euro aus

Las-Vegas-Feeling für einen Autofahrer in Memmingen: Als der 48-Jährige am Mittwochabend im Parkhaus "Neue Schranne" fünf Euro für einen Parkschein bezahlt, spuckt ihm der Parkautomat 201,50 Euro aus - in Münzgeld.