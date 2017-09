Gemeinderat Oberstdorf Streit um Kosten für die Nordische Ski-WM

Seit Monaten wird in Oberstdorf gestritten über den Ausbau der Sportanlagen und die damit verbundenen Kosten für die Nordische Ski-WM 2021. Heute Abend will sich der Gemeinderat noch einmal mit dem Thema befassen. Von Rupert Waldmüller

2021 ist die Nordische Ski-WM in Oberstdorf, doch bis jetzt ist noch nicht entschieden, wieviel Geld der Wintersportort für das Großevent investieren will. Eine erste Schätzung ging von 50 Millionen Euro aus und setzte damit eine hitzige Debatte darüber in Gang, was sich die Gemeinde leisten kann und will.

Eigentlich hatte es ja immer geheißen, Oberstdorf sei der ideale Austragungsort, weil die Gemeinde erst 2005 eine WM ausgerichtet hatte und die gesamte Infrastruktur damit vorhanden ist. Eine zweite Kostenschätzung für einen abgespeckten Ausbau kam auf 39 Millionen Euro - einigen Gemeinderäten ist das aber immer noch viel zu viel. Sie fordern einen möglichst günstigen Ausbau der Sportstätten für die WM.

Fördermittel rechtzeitig beantragen

Die Gemeinderäte stehen bei der Entscheidung unter Zeitdruck. Die Frist, Fördergelder bei Bund und Land für das kommende Jahr zu beantragen, läuft bald ab.