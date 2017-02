Paaren verboten! Kein Nachwuchs erwünscht bei Tierarten im Augsburger Zoo

"Es ist immer unschön, ein Tier von den natürlichen Verhaltensweisen zu trennen. Also sich nicht mehr fortpflanzen zu dürfen, keine Jungen aufziehen zu dürfen." Zoo-Chefin Barbara Jantschke

Doch sie sollen kinderlos bleiben, die kleinen Muntjaks, eine Hirschart aus dem asiatischen Raum. Der Grund: Die EU will nicht, dass sich diese Tiere in Europa vermehren und einheimische Arten verdrängen. In der Praxis bedeutet das nun: Alle Augsburger Zootiere dürfen sich paaren, nur die Mini-Hirsche nicht - und auch nicht die Nasenbären. Auch sie stehen auf der Verbotsliste.

Verhütung ist angesagt

"Wir haben bei den Muntjaks eine reine Weibchengruppe. Die Männchen werden wir, wenn sie gefährlich werden, aus der Gruppe entfernen. Und dann sollte es eigentlich funktionieren." Zoo-Chefin Barbara Jantschke

Laut Barbara Jantschke ist die Verhütung auch mit der Pille oder einem Hormon-Implantat möglich. Doch die Zoodirektorin lehnt diese Methoden ab - aus Rücksicht auf die Tiergesundheit. Vielleicht bleibt aber sowieso alles beim Alten und die EU-Verordnung wird noch gestrichen. Darauf hofft die Zoo-Chefin. Denn dass sich gewisse Tiere in freier Wildbahn unkontrolliert vermehren, daran sind aus ihrer Sicht die Zoos nicht Schuld.

"Wir haben sowieso vom Gesetz her die Vorgabe, unsere Tiere am Entweichen zu hindern. Das heißt, es muss eingezäunt sein, so dass kein Tier rauskommt." Zoo-Chefin Barbara Jantschke

Auch wenn kein Tier ausbüxen kann: Die EU-Verordnung gilt erst einmal. Glück hat, wer kein Muntjak oder Nasenbär ist!