Klassik sucht Publikum Augsburgs erstes "Mozart-Feschtle"

Im Mai steht in Augsburg wieder das renommierte Mozartfest an. Schon an diesem Wochenende startet die Stadt den Versuch, Mozarts Musik auch Bürgern näher zu bringen, die nie ins Konzert gehen würden - mit einem "Mozart-Feschtle".

"Wir wollen mit unserer Musik zu den Leuten gehen", sagt Simon Pickel vom städtischen Mozart-Büro. Und so wird es am Sonntag klassische Klänge nicht nur in der Straßenbahn geben, sondern auch im Alten Stadtbad - Motto: Eine kleine Wassermusik. Ein Bläser-Trio spielt am Beckenrand fürs Publikum in Badehosen. Außerdem sollen sich die Augsburger und Mozart beim Menuett-Workshop näher kommen oder beim gemeinsamen Singen der Mozartschen Kanons - so derb wie die Texte sind, ist herzhaftes Gelächter garantiert.

Ein Highlight dürfte das Mozart-Potpourri im kleinen Goldenen Saal werden, denn dafür kommen gleich sechs Flügel auf einmal zum Einsatz. Und: Kinder können Musikinstrumente basteln oder süße Mozartkugeln drehen.

Musikalisches Erbe bewusst machen

Regional will das Mozart-Feschtle sein, abseits der Hochkultur und es will der Geburtsstadt von Mozarts Vater Leopold das musikalische Erbe von Wolfgang Amadeus bewusster machen. Und das soll neben Brecht, den Fuggern und der Puppenkiste stehen. Wo und wie die Augsburger Mozart und seine Musik entdecken können, das steht im Internet: mozartstadt.de