Tot in der Wohnung gefunden 22-Jährige im Landkreis Lindau umgebracht

Im Landkreis Lindau ist eine junge Frau getötet worden. Wie die Polizei heute mitteilte, war die 22-Jährige bereits am Montag tot in ihrer Wohnung in Weißensberg gefunden worden. Doch erst später verdichteten sich die Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.