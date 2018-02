Donauwörth Misshandlungen im Kinderheim: Stiftung kündigt Aufarbeitung an

Der BR-Bericht über Schläge und Misshandlungen in einem Donauwörther Kinderheim in den 60er und 70er Jahren hat eine Reihe an Reaktionen ausgelöst. Weitere Betroffene haben sich beim BR gemeldet. Der Betreiber des Heims kündigt Aufklärung an.

Von: Judith Zacher