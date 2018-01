Polizei reagiert auf BR-Recherchen Minijobber sollten Kinderpornographie auswerten

BR-Recherchen hatten im Herbst ergeben, dass die Augsburger Staatsanwaltschaft eine externe Firma mit der Auswertung von Kinderpornographie beauftragt hatte. Diese wollte die Auswertung der Dateien aber an Minijobber vergeben. Polizei und Staatsanwaltschaft haben jetzt reagiert.

Die Augsburger Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Schwaben Nord haben in Reaktion auf die Recherchen des BR-Studios Schwaben nach eigenen Angaben mit dem betreffenden Sachverständigenbüro unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe Kontakt aufgenommen. Zudem habe es eine entsprechende Überprüfung gegeben.

Auslagern der Kinderpornographie-Auswertung verhindert

Polizei und Staatsanwaltschaft hätten sich davon überzeugt, dass der sichere Umgang mit Beweismitteln zu jeder Zeit gewährleistet gewesen sei. Eine Auswertung von kinderpornographischem Material durch Minijobber in Heimarbeit habe es nicht gegeben, so ein Sprecher.

Kinderpornographie-Auswertung bleibt beim Sachverständigen

Wörtlich heißt es in der Stellungnahme: "[...] eine Begutachtung von relevanten Datenträgern außerhalb der Betriebsräume [ist] in Zukunft ausgeschlossen [...]". Zudem hätten sich keine Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Verhalten seitens des Sachverständigen oder seiner Mitarbeiter ergeben. Es gebe keine "durchgreifenden Gesichtspunkte", die gegen eine weitere Beauftragung des Sachverständigen in der Zukunft sprächen.

Zu viele Daten - Polizei und Staatsanwaltschaft braucht externe Hilfe

Die Augsburger Staatsanwaltschaft hatte eine externe Firma mit der Auswertung von Kinderpornographie beauftragt. Diese Firma wollte die Auswertung der Dateien an Minijobber vergeben. In der Stellungnahme von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium heißt es, dieser Umstand widerspreche grundsätzlich sicherheitsrechtlichen Vorgaben zum Umgang mit Beweismitteln. Allerdings sei die Einbindung externer Sachverständiger angesichts der zunehmenden Datenflut unabdingbar, wenn es um die Auswertung großer Datenmengen gehe.