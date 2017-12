Von Polizei gestoppt Schüler will Maschinengewehr-Attrappe wichteln

Polizisten haben in Augsburg einen Berufsschüler samt Maschinengewehr-Attrappe gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass es sich bei der Waffe um eine täuschend echt aussehende Plastiknachbildung eines amerikanischen M4-Sturmgewehrs handelte.

Im Augsburger Stadtteil Hochfeld ist am Samstagmorgen ein Mann angehalten worden, der offen erkennbar mit einem vermeintlichen Maschinengewehr auf der Straße herumlief. Letztlich stellte sich die Waffe dann allerdings als Plastiknachbildung heraus. Wie die Polizei an Heiligabend mitteilte, erklärte der 20-Jährige bei der Kontrolle, dass er mit der sogenannten Anscheinswaffe in die Berufsschule gehen wollte. Die Nachbildung des amerikanischen M4-Sturmgewehrs seit als Wichtelgeschenk für einen Freund gedacht.

"Schlechtes Wichtelgeschenk!"

Zur Geschenkübergabe kam es jedoch nicht mehr: Die Polizisten kassierten die Attrappe und zeigten den Mann obendrein wegen Verstoßes nach dem Waffengesetz an - und kommentierten: "Ein denkbar schlechtes Wichtelgeschenk!"