Hiobsbotschaft bei manroland in Augsburg Druckmaschinenhersteller will Jobs auslagern

Am Mittwochvormittag fand eine Sitzung des Wirtschaftsausschusses von manroland und dem Betriebsrat statt. Die Mitglieder erfuhren, dass die Produktions-GmbH im Laufe des Jahres eingerichtet werden soll. 300 Menschen arbeiten in der Fertigung, 280 sollen in die GmbH gehen – "und nach dem Plan der Unternehmensleitung auch für Aufträge anderer Firmen zur Verfügung stehen", so Michael Leppek, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Augsburg.

Buhrufe und Tränen

Der Gewerkschafter hält die Auslagerung für keine gute Idee: "Ich habe noch kein Argument gehört, das mich überzeugt", so Leppek. Auf der Infoveranstaltung nach der Sitzung habe es sehr emotionale Reaktionen der Mitarbeiter gegeben. Leppek spricht von Buhrufen und Tränen. Die Mitarbeiter befürchteten, dass der Auslagerung spätestens in ein paar Jahren der Verkauf folgen werde. Es gebe kein Kostenproblem, heißt es dagegen von Seiten der Firmenleitung, man wolle die Sparte lediglich besser auslasten.

Gewerkschaft: Mehr Auslastung ja, Auslagerung nein

Was wohl Alois Senefelder, der Erfinder des Steindrucks, zu den Plänen der Firmenleitung gesagt hätte?

Fest steht, dass die Zahl der neu verkauften Druckmaschinen kontinuierlich zurück geht und der Markt immer kleiner wird. Auch in China sinkt die Nachfrage nach Druckerzeugnissen. Daher sei es sinnvoll, die Fertigung besser auszulasten, sagte Leppek dem BR. Gegen Drittgeschäfte habe auch die IG Metall nichts einzuwenden, "allerdings brauchen wir dazu keine eigene Gesellschaft". In Sachen Werbung und der Suche nach neuen Geschäftsfeldern könne viel mehr getan werden, findet der Metaller.

"Ich mach mir Sorgen um manroland und hätte mir gewünscht, dass der Eigentümer Possehl mehr in die Zukunft investiert." Michael Leppek, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Augsburg.

Außerordentliche Betriebsversammlung

Morgen Vormittag findet eine außerordentliche Betriebsversammlung statt. Dazu ist auch die Geschäftsleitung eingeladen. "Wir werden die Fragen der Belegschaft an die Gesellschaft richten", so Leppek. Die Unternehmensführung versuche, Nägel mit Köpfen zu machen, ohne mit dem Betriebsrat oder der IG Metall gesprochen zu haben. Das könne nicht angehen, kritisiert Leppek. Derzeit sind bei manroland in Augsburg 1.100 Mitarbeiter beschäftigt.