Landtagsmandat niedergelegt Nachfolge für Linus Förster geregelt

Seit Anfang Dezember ist klar, dass Ilona Deckwerth Förster folgen wird. Die Nachricht sei unvermittelt gekommen, sagt sie. Für die 52-Jährige aber geht damit ein Traum in Erfüllung – wenn auch aus bitterem Anlass.

Schwerpunkt Bildungspolitik

Deckwerth hat bislang als Sonderschullehrerin in Füssen gearbeitet und sieht deshalb auch künftig ihren Schwerpunkt in der Bildungspolitik.

Sie will sich für die Einführung der Gemeinschaftsschulen in Bayern ebenso einsetzen wie für eine ernsthafte Umsetzung der Inklusion. Zur individuellen Arbeit mit Kindern brauche es mehr Personal und kleinere Klassen, sagt Deckwerth.

Neben der Bildungspolitik ist auch die Gleichstellung für sie weiter ein großes Thema. Ilona Deckwerth freut sich auf die neue Aufgabe im Landtag, zumal sie auf einen großen Rückhalt im Bekannten- und Kollegenkreis in Füssen zählen kann. Und auch eine Wohnung in München hat sie schon gefunden. Am 24. Januar will sie an einer Plenarsitzung im Landtag teilnehmen.