Linus Förster in U-Haft Ex-SPD-Politiker legt Landtagsmandat nieder

Der frühere SPD-Politiker Linus Förster legt zum Ende des Jahres offiziell sein Mandat als Landtagsabgeordneter nieder. Der 51-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Unter anderem wird ihm schwerer sexueller Missbrauch vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Linus Förster. Ihm wird unter anderem schwerer sexueller Missbrauch einer widerstandunfähigen Person vorgeworfen.

Der 51 Jahre alte Augsburger saß jahrelang für die SPD im bayerischen Landtag. Doch schon kurz nachdem erste Vorwürfe gegen ihn aufgetaucht waren und die Staatsanwaltschaft seine Wohn- und Büroräume durchsuchen ließ, war Linus Förster aus der Partei ausgetreten.

Seit Mitte Dezember in Haft

In einem Brief Ende November an das Präsidium des Landtags hatte er zudem seinen Entschluss angekündigt, zum Jahreswechsel offiziell sein Mandat niederzulegen. Doch die Ermittler der Polizei waren schneller. Weil neue Indizien im Raum standen, wurde die Immunität Försters auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mitte Dezember durch den Landtag aufgehoben, einen Tag später erfolgte dann die Verhaftung.

Nach BR-Informationen hatte sich eine betroffene Person bei den Ermittlern gemeldet, weshalb der Tatvorwurf gegen Förster erweitert worden war auf den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs einer widerstandsunfähigen Person. Der 51-Jährige schweigt bislang zu den Vorwürfen. Die Auswertung der sichergestellten Datenträger dauert mindestens bis Februar. Der reguläre Haftprüfungstermin ist für Mai angesetzt.