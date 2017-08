Neue Therme in Lindau: Bund Naturschutz beschließt Klage

Die Abrissarbeiten am Eichwaldbad haben bereits begonnen. Aus Sicht des Bund Naturschutz (BN) sind aber Rechtsfragen in Sachen Natur- und Landschaftsschutz noch immer nicht geklärt. Den Naturschützern geht es um die Auswirkungen der neuen Therme auf die Tier- und Pflanzenwelt und um die Verkehrsbelastung. Das 40 Millionen-Projekt entsteht in einem Landschaftsschutzgebiet. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung hat die Lindauer Kreisgruppe des Bund Naturschutz deshalb die Klage beschlossen. Im Falle einer Niederlage rechnet sie mit Gerichtskosten von 20.000 bis 30.000 Euro - an denen sich dann aber auch der Landesverband beteiligen würde.

OB räumt Klagen wenig Chancen ein

Im Vorfeld der Versammlung der BN-Kreisgruppe erklärte der Lindauer Oberbürgermeister Gerhard Ecker, er sehe der Klage gelassen entgegen. Das Landratsamt als die Behörde, die im Landkreis für den Umwelt- und Naturschutz zuständig ist, habe bereits eine Anfrage des Lindauer BN-Vorsitzenden Erich Jörg ausführlich in einem sechsseitigen Schreiben beantwortet. Darin bestätige das Landratsamt, dass ein Bauleitplanverfahren grundsätzlich auch innerhalb des Landschaftsschutzgebietes möglich sei. Der Charakter des Landschaftsschutzgebiets im Eichwald sei bislang schon durch das dort seit Jahrzehnten existierende Bad vorgeprägt. Deshalb stelle die geplante Nutzung keine grundsätzliche Änderung dar, sondern erweitere nur das Angebot für die Badegäste.